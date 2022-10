più: inedito in casa Juve. A Lecce, Allegri medita di cambiare interpreti offensivi: può esserci una nuova coppia d'attacco, quella composta da Arek e Moise. Tutto dipenderà naturalmente dalle condizioni di Dusan Vlahovic, che però viaggia verso la panchina, complice il problemino agli adduttori. La Juve non potrebbe permettersi il turnover, ma vuole scongiurare uno stop più lungo per il centravanti serbo.Milik e Kean, insieme, si sono visti molto poco. Come racconta il Corriere dello Sport, in tutto hanno collezionato cinque spezzoni, un totale di 79 minuti più vari spiccioli di recupero. Kean e Milik si sono dati spesso il cambio, per una staffetta piuttosto frequente nel ruolo di spalla per Vlahovic.