Quella di ieri è stata l'ennesima giornata di festa di questa sessione di mercato per tutti i tifosi juventini, i quali hanno potuto assistere all'acquisto in extremis del difensore del Torino Bremer, strappato proprio agli 'eterni rivali' dell'Inter ai titoli di coda. Non c'è tempo però per fermarsi a metabolizzare, soprattutto in vista della prima giornata di campionato che, questa stagione aprirà i battenti già da metà agosto. Ecco che dunque, la dirigenza della Continassa continua a lavorare anche su altri fronti, specie quello legato all'attacco, con i solo Kean e Vlahovic a rappresentare quello della Vecchia Signora.- I nomi finiti sotto la lente di ingrandimento in realtà sono due e portano a Nicolòe ad Alvaro, con quest'ultimo che sembra essere il favorito ad occupare un posto nelle gerarchie di Allegri. In un primo momento, il giallorosso era diventata la priorità del club bianconero, il quale aveva individuato in lui una valida alternativa ad Angel Di Maria a partire dalla prossima stagione. Con il passare delle settimane però la pista sembra essersi raffreddata e al momento non c'è alcuna trattativa in corso tra le parti, appunto per la- Proprio per questo, le speranze del mondo Juve di rivedere El Canterano all'ombra della Mole crescono vertiginosamente. La sensazione infatti, è quella che l'Atletico scenderà con le richieste iniziali fissate a 35 milioni, consentendo ai bianconeri di ritornare in scena e sferrare l'assalto decisivo all'ex Real.