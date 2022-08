Sembrava in dirittura d'arrivo la trattativa per portare il centrocampista brasilianoal. Il giocatore era approdato alladalper lo scambio con Miralem. Inizialmente sembrava che Arthur accettasse di trasferirsi soltanto in caso di ritorno al Barcellona, in seguito l'apertura anche ad altri club dopo aver capito di non rientrare nel progetto tecnico di Massimiliano. Tra questi club il più interessato sembrava essere il Valencia, destinazione gradita dal brasiliano.L'ingaggio di Arthur è elevato, si aggira attorno aidi euro a stagione. Il club spagnolo era disposto a pagarne soltanto ilsecondo quanto riferisce Sportitalia. Un ostacolo importante che ha indotto laa frenare sulla trattativa. Madama infatti vorrebbe che il club di Liga pagasse almeno metà dell'ingaggio del giocatore. Al momento la trattativa è bloccata, sono comunque attesi aggiornamenti sulla situazione.