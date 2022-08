La trattativa dellaper assicurarsi Leandrosembra vicinissima a un punto di svolta. Il tanto atteso regista è a un passo dal trasferirsi in bianconero con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma per definire con ili dettagli della formula saranno necessarie ancora alcune ore. A svelare un curioso retroscena relativo alle figure al lavoro "dietro le quinte" dell'operazione è La Gazzetta dello Sport: secondo la rosea, ad essere impegnato direttamente nella trattativa per portare l'argentino a Torino è Lisandro, lo stesso agente che ha reso possibile l'acquisto di Angel, peraltro grande amico del centrocampista classe 1994.