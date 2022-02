Quando ci sarà l'incontro tra Jorge Antun e la dirigenza della Juventus? Sì, siamo ancora qui. Ancora a questo. A un rinnovo che deve farsi o che - chissà - proprio non si farà. Nel pieno dell'era Vlahovic, per Paulo Dybala è tempo di una nuova sfida: quella legata al campo, ma anche al prolungamento del suo contratto.



DOMANDE SENZA RISPOSTA - Come andrà a finire? Il Corriere dello Sport in edicola sottolinea come la domanda sia ancora senza risposta, ma la vicenda rischia di diventare più pericolosa nell'economia della stagione bianconera. Ha infatti tutte le sembianze di una bomba a orologeria pronta ad esplodere. La società ha dato appuntamento a febbraio per la questione rinnovi: ora l'agente argentino è atteso di nuovo in Italia, a metà febbraio o probabilmente verso la fine. C'è un appuntamento fondamentale del calendario finanziario e riguarda il CDA del club, in programma per il 23-25 febbraio. Si resta nell'incertezza.