Il tempo stringe e laha bisogno di una. Dopo la foto in cui si mostra perplesso, Cristiano Ronaldo ha dato tutta l'impressione di essere ancora alle prese con una forte tentazione: ma chi può garantirgli stesse possibilità e - soprattutto - stesso salario della? Intanto, a Torino aspettano di capire, di muoversi, di sapere se Allegri dovrà fare di decisione - di CR7 - una virtù. Come racconta Calciomercato.com, segnali sull'eventuale permanenza non ne sono ancora arrivati alla. Dietro l'eventuale operazione ci sarebbe, come sempre,Mendes. Che a conti fatti ha portato a casa l'interesse di unoora ridotto ai minimi termini dopo il colpaccioma che resta vivo e collegato al complicato futuro diOcchio al Psg, allora: sarebbe l'operazione più ricca e ambiziosa per, ritroverebbe anche un vecchio amico come. Insieme hanno vinto tutto a Madrid, dove Cristiano sarebbe tornato volentieri e dove oggi vogliono proprioda Parigi, che a quel punto potrebbe liberare spazio per Cristiano. Nel prossimo blitz italiano di Mendes, appuntamento sostanzialmente settimanale per il, dovrà esserci spazio anche per quell'incontro con la Juve che ancora non c'è stato. Per parlare chiaro e prendere una direzione. In ogni caso, ogni giorno che passa è un giorno che avvicina Ronaldo alla permanenza.