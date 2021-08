Meno due. Poi sapremo di più. Si avvicina il giorno di Manuel, con Juventus e Sassuolo che s'incontreranno nuovamente per definire i dettagli di una trattativa che si trascina da tempo, sin dal mese di giugno. Sarà il rilancio decisivo?E proprio a Torino si terrà l'incontro tra le parti, con il Sassuolo che stavolta non ha optato per alcuna tappa intermedia: le parti si vedranno con ogni probabilità al quartier generale della Juventus e si parlerà di cifre, proposte e della possibilità che il giocatore raggiunga la Juventus in tempi brevi. Il Sassuolo ha stabilito inoltre una data limite per l'addio di Locatelli: il mercato in uscita è aperto fino al 18 agosto.