Altra serata da dimenticare per la, che esce con le ossa rotte dalla partita di Champions League contro il. All'indomani della seconda sconfitta in due giornale, la ricaduta è pesantissima anche nelle valutazioni dei bookmaker, per i quali i bianconeri sono già con un piede fuori dalla competizione: nelle scommesse su chi passerà il turno insieme al Paris Saint Germain (il cui approdo agli ottavi è dato per scontato), il Benfica si gioca ora a 1,15, mentre Allegri e i suoi sono lontani a 3,10. Proprio l'allenatore bianconero è sempre più sotto pressione, con conseguente crollo della quota per il suo addio: l'offerta per l'esonero o le dimissioni è passata dal 5,50 pre-Benfica al 2,75 di oggi, un taglio drammatico rispetto al 10 di inizio stagione.