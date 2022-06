La Juventus continua a seguire l'attaccante serbo dell'Eintracht Francoforte Filip Kostic. Stando a quanto riporta Calciomercato.com la Juventus è pronta all'assalto finale in quanto l'Atletico Madrid, altro club interessato al serbo, si sarebbe defilato dalla trattativa. Sembra quindi un segnale di via libera per la Juventus che non ha più da superare la concorrenza dei Colchoneros.