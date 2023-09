Arrivato a Torino in punta di piedi. Tornato dopo il prestito al Bologna della scorsa stagione utile per completare la sua crescita ed essere pronto al grande salto: quello agli ordini di Massimiliano. Stiamo parlando di Andrea. Il giocatore giovane nato nel 2000 ha da subito dimostrato grande piglio e personalità agli ordini del tecnico toscano, indossando la maglia della Vecchia Signora. Scalando le gerarchie e facendo accomodare in panchina nient altro che Filip Kostic, secondo giocatore più impiegato dello scorsa stagione.La Vecchia Signora farà ritorno in campo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium affrontando la Lazio, dell'ex tecnico bianconero Maurizio Sarri. Appuntamento sabato alle ore 15. Chi però potrebbe ottenere una maglia da titolare, dopo la grande prestazione della prima giornata, coronata da un assist al bacio, è Andrea Cambiaso. Il giocatore potrebbe tornare ad agire sulla corsia dove spinta, qualità e dribbling sono le sue doti principali e dove ha dimostrato di saper mettere in difficoltà gli avversari.