Manca pochissimo e Federico Chiesa sarà a tutti gli effetti un giocatore della Juve. L'obbligo di riscatto dalla Fiorentina dell'esterno classe 1997 - di cui nelle ultime ore si è parlato anche come possibile "numero 10" del futuro - dipende infatti dalla qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League, che potrebbe avvenire aritmeticamente già domenica con una vittoria sul Venezia (e in caso di passo falso della Roma). Ai viola spetteranno altri 40 milioni di euro più 10 di bonus, dopo i 10 che la Vecchia Signora ha già investito per il prestito biennale.