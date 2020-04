1









La Juventus è pronta a blindare Paulo Dybala. Infatti, le trattative per il rinnovo di contratto per il giocatore argentino sono in fase avanzata e mancano solo i dettagli, come riporta Calciomercato.com. Dettagli non da poco, specialmente perché riguardano i diritti di immagine del giocatore, che sono di proprietà di una terza parte. Eppure, filtra grande ottimismo, con la trattativa che è giunta alle ultime curve prima di chiudersi definitivamente.