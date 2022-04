La Juventus sta proseguendo il lavoro per i rinnovi dei giocatori. Il prossimo stando a quanto riporta calciomercato.com sarà quello di Daniele Rugani. Il contratto del difensore scade nel 2024 ma il club bianconero sta pensando per lui a un quadriennale da 1.5 milioni a stagione. Per restare in linea con la riduzione attuale degli ingaggi inflitta a tutti i calciatori bianconeri.