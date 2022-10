L'infermeria del J Medical forse non è mai stata così piena da quando l'Allianz Stadium e tutto il quartier generale bianconero sono stati fondati, ma nei prossimi giorni qualcosa potrebbe cambiare. Già, perchè oltre al recupero certo di Manuel Locatelli per la sfida contro i nerazzurri, in casa Juve c'è grande ottimismo per quello che è il recupero del brasiliano Kaio Jorge. Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, il brasiliano tornerà in campo tra qualche settimana.