Come sta Arthur? Il centrocampista brasiliano è reduce dalla calcificazione di natura post traumatica al livello della membrana interossea. Un problema non di poco conto, che Arthur sta provando a sistemare attraverso delle terapie per cercare di far svanire il dolore che prova tra tibia e perone: ecco, saranno necessari ancora alcuni giorni per verifica l’efficacia delle cure, al fine di scongiurare un’eventuale operazione. Intanto, l'ex Barcellona prepara il ritorno in campo. Per Sportmediaset, bisognerà attendere inizio marzo, ma non esistono garanzie da questo punto di vista. L'obiettivo è averlo a disposizione per il ritorno degli ottavi di Champions con il Porto.