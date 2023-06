Sale ancora la candidatura di Cristianoper il ruolo di nuovo direttore sportivo della Juventus. Il ds però prima deve sciogliere gli ultimi nodi con Aureliovisto il suo contratto in essere che lo lega al Napoli, campione d'Italia, ancora per la prossima stagione. I tifosi della Juventus però già sognano il suo arrivo all'ombra della Mole e si scatenano su Twitter. IN gallery alcuni tra i commenti migliori.