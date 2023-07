Laattende ancora una risposta sulla partecipazione alla prossima, in caso contrario la Fiorentina è pronta a partecipare la prossima stagione in sostituzione dei bianconeri. Il prossimo 7 agosto ci saranno i sorteggi della competizione, per questo è attesa a breve la decisione sulle sorti di Madama. Chi però è stato graziato è l'. Il massimo organo del calcio europeo, infatti, aveva deciso di escludere i ragazzi di Jagoba Arrasate per una condanna pendente per aver truccato degli incontri nel 2014. Sanzione bloccata fino alla partecipazione del club spagnolo ad una competizione europea.Quella condanna era stata una conseguenza di una denuncia formulata proprio dalla nuova dirigenza che voleva fare luce su alcuni passaggi opachi della precedente gestione. "Alla luce delle nuove prove fornite dal club in difesa della sua partecipazione alla competizione, la UEFA ha concluso che l'Osasuna è stata vittima degli eventi accaduti quasi dieci anni fa e ha apprezzato l'iniziativa presa dall'istituzione per fare chiarezza". Questa è stata la risposta della UEFA, come riferisce Tuttosport. Ora la Juventus attende, con un pizzico di fiducia in più dopo aver visto il caso Osasuna. Come ultimo passo della Vecchia Signora in Europa c'è da registrare quel addio alla Superlega. Proprio l'adesione a quest ultima era stato un grande sgarbo agli occhi di Ceferin. Entro i prossimi 10 giorni la decisione definitiva.