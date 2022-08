Si attende solo. A quattro giorni dalla fine del mercato, la Juve è ancora al lavoro per sistemare la rosa in entrata e in uscita. Oggi sarà presentato Milik - ore 14.30 -, poi tutti concentrati sul nuovo approdo a Torino: si tratta del centrocampista tanto cercato da Massimiliano Allegri, quel regista di cui la squadra bianconera ha proprio bisogno.Come racconta Calciomercato.com, l'accordo con il giocatore c'è da tempo, mancano dettagli da risolvere con il Psg. Non sulla valutazione del cartellino (15 milioni) ma sulla formula dell'operazione, con i parigini che inizialmente chiedevano l'obbligo di riscatto mentre a Torino puntavano sul prestito con diritto. Alla fine l'operazione si farà e già nella giornata di domani potrebbe arrivare la fumata bianca. Paredes non ha mai avuto dubbi da quando ha saputo dell'interessamento della Juventus. L'argentino voleva tornare in Italia dove già era stato con la Roma e soprattutto dove ritroverà il suo grande amico e compagno di nazionale Angel Di Maria.