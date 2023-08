I grandi calibri possono aspettare, anche se il mercato è quasi giunto al termine. Al contrario, lasta continuando a concentrarsi sull'ambito dei giovani giocatori, tra scommesse e investimenti. Nonostante il recente affare con Facundo Gonzalez, che è passato velocemente da Torino in vista del suo prestito alla Sampdoria, il club bianconero sta ancora lavorando per individuare le promesse del calcio del domani.L'ultimo nome ad attirare l'attenzione della Juve èdel Borussia Dortmund, nato nel 2004 e arrivato nella squadra giallonera nel 2021, proveniente dal vivaio del PSG. Kamara è un centrocampista completo, con una naturale predisposizione all'impostazione di gioco e al lavoro difensivo, oltre a essere dinamico. Gli osservatori della Juventus seguono il suo percorso da diversi anniche lo ha tenuto lontano dal campo per tre mesi durante la stagione scorsa. Questo aspetto richiede prudenza nell'approccio a un eventuale investimento.Il piano proposto dallaè un prestito con un diritto di riscatto fissato a circa 3 milioni di euro, con una percentuale significativa su una possibile futura cessione. La prima stagione dovrebbe essere trascorsa sotto la guida di Massimonella squadra, pur conservando l'opportunità di un'eventuale esperienza alla Continassa, se necessario. Questo approccio è stato studiato dalla Juventus principalmente per valutare il pieno recupero di Kamara dopo i suoi problemi al ginocchio. Anche se il giocatore sembra essere d'accordo con questo piano, il Borussia Dortmund non è ancora completamente convinto: il contratto di Kamara scade il 30 giugno 2025, il che impone decisioni più definitive già nel pensiero del club tedesco. La valutazione del giocatore è notevolmente più alta, e il Borussia Dortmund preferirebbe una cessione a titolo definitivo rispetto a un prestito