Entro sabato la UEFA deve prendere e comunicare allala decisione ufficiale riguardo la partecipazione o meno della società bianconera alla prossimaPerchè la Juve sarebbe esclusa? Per i bilanci, ritenuti alterati, per cui Madama ha ricevuto una sanzione che da 23 milioni inizialmente previsti è poi scesa a 3. Però questo non garantisce la partecipazione alla prossima edizione delle coppe europee, nonostante sul campo la Vecchia Signora si sia conquistata un posto nella prossima Conference League.Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, lo scenario più plausibile sarebbe l'esclusione dalla prossima Conference League, senza ricorsi, accettando la decisione. In modo tale da poter prendere parte, in caso di raggiungimento dell'obiettivo sul campo chiaramente, alla prossima Champions League.