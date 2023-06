E' arrivata poche ore fa la nota ufficiale del Napoli che ha sancito la fine dei rapporti con Cristiano, ormai. Annuncio che è atteso nelle prossime ore anche dalle parti della Continassa, dove nel frattempo stanno già pianificando quelle che saranno le strategie del mercato appena cominciato. La formula che consente all'ex ds del Napoli di approdare all'ombra della Mole è quella di un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione, dove sarà responsabile di tutta l'area tecnica sportiva.- Andando con ordine, è chiaro che bisogna prima incassare per poter pianificare al meglio i colpi in entrata e una buona parte di denaro la Juve spera di incassarla dai numerosi esuberi da smaltire. La lista è lunga:, Mckennie, Zakaria, oltre ai vari Alex Sandro e Pellegrini, ancora in attesa di capire quale sarà il proprio destino. Perle richieste non mancherebbero, ma il nodo da smaltire resta l'ex Barcellona, soprattutto in virtù dell'elevato ingaggio che possiede.- Una volta definite queste operazioni potrà partire l'assalto definitivo a, pallino dei bianconeri da diversi anni e che contano di poter chiudere la trattativa nelle prossime settimane. L'alternative sono l'atalantinoe Davide, che sembra però orientato verso Milano.- Bisogna però prendere atto che la Juve dovrà andare incontro ad un sacrificio di spessore, con i nomi diche sono quelli più gettonati e anche quelli che garantirebbero un'entrata elevata. Al momento però è difficile ipotizzare chi sia il candidato principale a lasciare Torino, dato che tutto dipenderà dalle offerte che verranno presentate negli uffici della Continassa, dove ora c'è un Giuntoli in più.