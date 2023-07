Nell'ambito dei movimenti di mercato della, sembra chestia salutando il club, mentree Koni, due giovani talenti bianconeri, stiano valutando nuove opportunità. Miretti, un centrocampista del 2003, valutato almeno 15 milioni dalla Juventus, sta attirando l'attenzione di. Quest'ultima sarebbe addirittura disposta a discutere un trasferimento a titolo definitivo, ma la preferenza della Juventus è quella di una cessione in prestito.Analogamente, la situazione riguarda anche Koni, difensore belga del 2002, tornato alla Juventus dopo un'esperienza all'Empoli. Genoa e Udinese sembrano essere interessate a lui e potrebbero discutere un possibile trasferimento in prestito. Il futuro di questi due giovani talenti è ancora incerto, ma sembra che la Juventus sia orientata verso la formula del prestito per entrambi i giocatori, mantenendo un'opzione di sviluppo per il futuro.