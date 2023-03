Una volta scattato il riscatto - già pagato -,è diventato a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Il centravanti ex Everton però non è così sicuro di poter restare a Torino nella prossima stagione: entrambe le parti ascoltano proposte. E non vogliono assolutamente lasciare nulla d'intentato.28 milioni di euro già sborsati per ottemperare all'obbligo di riscatto per l'attaccante (le condizioni erano evidentemente molto stringenti), dunque per Kean il prezzo è praticamente fatto. Deve raggiungere o superare quella cifra, solo così si potrebbe valutare un addio a fine stagione. Allegri però lo stima e numeri così, nel mercato di oggi, rischiano di essere molto difficili da trovare se non in Premier League (dove Moise ha dimostrato di faticare).Ma la Juve lo tiene volentieri, eccome.