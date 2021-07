Dopo tanti giovani mandati in prestito; l’ultimo è Alessandro Di Pardo che giocherà nel Vicenza la prossima stagione,. Il primo nome pesante - benché sia fuori dal progetto bianconero ormai da anni – è quello di Marko. L’attaccante croato, infatti, domani mattina svolgerà le canoniche visite mediche con il, prima di trasferirsi in granata in prestito. La formula sulla quale le due società hanno lavorato, fino a trovare un accordo, è proprio quella delNessuna possibilità di rilancio, quindi. La partita amichevole contro il Cesena potrebbe essere stata la sua ultima comparsata in bianconero.