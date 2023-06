Secondo i colleghi di Calciomercato.com, l'esperienza di Sergejallaè ormai ai titoli di coda. E il serbo sul mercato è una grande opportunità, perchè i biancocelesti hanno fissato in 35 milioni di euro il prezzo giusto per dare il via libera alla cessione. Poche, al momento, le opzioni concrete, dato che finora nessuno si è fatto vivo con Claudio Lotito, ma una valutazione accessibile potrebbe richiamare l'attenzione della, che comunque preferirebbe inserire nell'eventuale trattativa il cartellino di(il problema resta l'ingaggio elevato del brasiliano). Improbabile, invece, un'offerta da parte del, che non intende superare la quota dei 30 milioni per un singolo acquisto.