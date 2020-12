Non solo la sfida in tribunale per l'esito del ricorso partenopeo presso il Collegio di Garanzia del Coni. E non solo le sfide sul campo che si prospettano nel 2021, tra cui la Supercoppa Italiana del mese prossimo. Juventus-Napoli è anche un possibile asse di mercato, che ha per protagonista la futura quarta punta bianconera. Così oggi Sportmediaset: "De Laurentiis avrebbe tutti i vantaggi a venderlo subito ma non vuole abbassare la valutazione di 18 milioni. Molto probabile che, alla fine, si possa arrivare a un accordo per una cifra vicina ai 10. Un accordo che potrebbe accontentare tutte le parti, Arkadiusz Milik compreso, che potrebbe chiudere con i bianconeri per un contratto da 4 milioni l'anno più bonus.".