Si apre una porta per il futuro di? L'ex presidente della Juventus non ha ancora deciso cosa farà dopo aver guidato il club bianconero, intanto Bernd, ad di A22 Sports Management, gli manda un messaggio:"Potrà esserci un posto per lui? Andrea prenderà una decisione e farà quello che vorrà fare. Voglio essere sicuro di poter confrontarmi ancora con lui e con i suoi consigli e la sua conoscenza, in pochi conoscono il calcio europeo come lui".