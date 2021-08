Via, arrivati i soldi di. E ora? Ora bisogna mettere i pezzi del puzzle al posto giusto, stando attenti a non tenere fuori nulla. Dunque, la composizione della rosa della Juventus arriva alla settimana chiave: dal 7 al 14 agosto capiremo se l'assalto asarà decisivo, sepotrà accompagnare il centrocampista della Nazionale o addirittura fare da piano B. I due non sono alternativi: ma il mercato è quello che è.Non solo ingressi, anche le cessioni. La Juve continua ad avere diversi giocatori sul mercato, in primis Aaron, che anche domani Allegri schiererà - probabilmente titolare - da regista arretrato, davanti alla difesa.è cercato da diverse squadre inglesi, così comeda diversi club di A (a quel punto la Juve proverebbe a chiudere per un difensore centrale) e poi c'è Luca. A proposito di quest'ultimo: De Sciglio l'ha superato nelle gerarchie, la sua posizione resta in bilico seppur con buone chance di permanenza. Con Danilo e Alex Sandro jolly - possono giocare anche da centrali - non si esclude la permanenza di un quinto esterno basso.