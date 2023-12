La situazione è complessa, ma al contempo molto semplice. Per arrivare a Teunserve un sacrificio importante, che per lapuò equivalere al sacrificio di due gioiellini - i principali indiziati sono Matiase Samuel, seguiti a ruota dal gettonatissimo Kenan- per costruirsi un tesoretto da almeno 35-40 milioni di euro più bonus. Il centrocampista olandese infatti, come noto, è un pezzo pregiato del mercato, soprattutto a gennaio: per lui l'chiede 45-48 milioni, una cifra che il club bianconero può racimolare solo attraverso (almeno) una cessione pesante.- Koopmeiners resta l'idea più intrigante e ambiziosa per l'imminente finestra di compravendite della Juve, che con lui andrebbe ad anticipare un investimento previsto piuttosto per la prossima estate. Tra gli altri candidati resistono sempre, secondo La Gazzetta dello Sport, Heorhijdello Shakhtar Donetsk, Pierre-Emiledel Tottenham e Manudel Borussia Monchengladbach.