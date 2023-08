Come racconta Gazzetta, in questo momento il mercato bianconero procede in una sola direzione: quello delle. Cristiano Giuntoli, arrivato per scovare i nuovi Osimhen e Kvaratskhelia e portarli a Torino, provando a riproporre il modello Napoli che ha portato lo scudetto, in realtà si è trovato nella condizione di doversi occupare più dei tagli che dei nuovi innesti. Dopo aver piazzato Zakaria, Rovella e Luca Pellegrini, l’operazione sfoltimento non è ancora finita. Senza coppe il club bianconero non può permettersi una rosa extralarge, perché ci sarà meno spazio per il turnover giocando una partita a settimana. Perciò bisognerà intervenire ancora per poter sistemare i conti e aprire uno spiraglio per qualche nuovo innesto. La Juventus contava di riuscirci con meno difficoltà, anche per questo si era fatta avanti per Berardi.