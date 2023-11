Timothy Weah non ci sarà neanche contro il Monza. L'esterno statunitense è ormai out da un mese per la lesione muscolare alla coscia e la sua assenza si prolungherà. L'ex Lille si era fatto male contro il Verona ed era uscito dopo il primo tempo. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, lo staff medico cercherà di recuperarlo per la prossima gara, quella contro il Napoli in programma l'8 dicembre. Se così non fosse, allora Allegri lo ritroverebbe nella partita successiva, a Genova. Un'assenza che comunque pesa in casa Juve visto che sulla fascia destra le scelte sono quasi obbligate. Contro il Monza può tornarci Mckennie o essere riproposto ancora Cambiaso.