La Juventus non smette di guardare alla Serie A per il proprio mercato. Con l'obiettivo di rinforzare la colonia di italiani, ormai ridotta ai minimi storici, ecco che i bianconeri hanno puntato da tempo due gioielli della Roma, Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. I due giocatori, però, non sembrano essere destinati a partire, malgrado la difficile situazione economica dei giallorossi: secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, per il ds capitolino Petrachi la Roma ripartirà proprio da Zaniolo e Pellegrini, pertanto cercherà plusvalenze utili al bilancio con altre cessioni. Su tutti, Under e Kluivert.