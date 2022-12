Il nome di Nicolò Zaniolo è uno di quelli destinati ad infiammare il mercato estivo della Juventus, dopo averlo fatto già nella passata sessione. Ma questa volta gli scenari potrebbero essere diversi, perchè l'ex Inter andrà in scadenza a giugno 2024 e al momento non è stata ancora apposta la firma sul rinnovo con i giallorossi. Rinnovo che però potrebbe arrivare presto, perchè stando a qunto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe trovato una bozza d'accordo con l'entourage del giocatore per prolungare i rapporti.