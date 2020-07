Campo e mercato per la Juventus, che non molla Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan è nel mirino dei bianconeri che seguono con interesse la trattativa per il rinnovo col Milan. A parlare della situazione del portiere classe '99 è stato il ds rossonero Massara: "Più difficile il rinnovo di Donnarumma o di Ibrahimovic? - ha detto a Sky Sport - Sono situazioni evidentemente diverse, per motivi differenti presentano particolarità. Su entrambi vogliamo trovare una soluzione positiva per il Milan. Risoluzione prima delle vacanze? Sono situazioni differenti, Gigio un contratto ce l'ha anche se dobbiamo cercare di trovare un'intesa più lunga dell'attuale per costruire un futuro insieme".