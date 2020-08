Un sogno proibito della Juventus in chiave mercato è David Alaba. Tuttavia, il direttore sportivo del Bayern Monaco, l'ex giocatore anche della Juve Hasan Salihamidzic, ha così parlato a Sky Sport Deutschland: "Le discussioni procedono bene, ma non è il momento di parlarne. La tensione qua a Monaco è in aumento per la partita di domani contro il Chelsea. Io ho la mia linea, alla fine sarà presa una decisione e quando ciò avverrà la comunicheremo. Al Bayern ovviamente vogliamo tutti che Alaba rimanga, e faremo tutte le accelerate possibili. Ma ovviamente sarà una sua decisione".