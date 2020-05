Accostato alla Juventus negli ultimi giorni, Nelson Semedo, terzino del Barcellona, sembra ora destinato al Manchester City di Pep Guardiola. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, Semedo sarebbe coinvolto in uno scambio tra Barcellona e City, che porterebbe a sua volta l'ex Juve Joao Cancelo in Spagna, dopo appena un anno passato in Premier League. Sembra quindi allontanarsi l'ipotesi che Semedo possa rientrare nei dialoghi aperti tra Juventus e Barcellona, che riguardano su tutti Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio.