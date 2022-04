La Juventus avrebbe voluto riportare Paul Pogba a Torino nel corso della prossima sessione di mercato, quando si libererà a zero dal Manchester United. Tuttavia stando alle indiscrezioni spagnole riportate da AS il centrocampista sarebbe finito nel mirino del Paris Saint Germain. I parigini ormai quasi certi della partenza di Kylian Mbappe in estate per trasferirsi al Real Madrid potrebbero offrire a Pogba un ingaggio elevato.