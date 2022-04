24









La Juventus vorrebbe riportare Paul Pogba a zero a Torino in estate. Tuttavia non è l'unica ad aver puntato il centrocampista francese del Manchester United. Stando a quanto riporta Footmercato infatti Leonardo avrebbe già incontrato il giocatore nel tentativo di convincerlo a trasferirsi a Parigi, al suo Paris Saint Germain. Resta sullo sfondo la Juventus che era comunque interessata al giocatore francese.