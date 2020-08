Arek Milik resta uno dei primi obiettivi della Juve per rinforzare l'attacco ma la trattativa col Napoli non è semplice e le avversarie pronte a soffiare il polacco non mancano. Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato della situazione dell'attaccante a Radio Kiss Kiss svelando una chiamata dall'Inghilterra: "Il Newcastle si è fatto sentire in maniera importante chiamando direttamente il Napoli, non attraverso un intermediario ma con un dirigente che ha telefonato perché vuole capire i margini dell'operazione. Milik ha l'accordo con la Juventus per uno stipendio da 4,5 milioni di euro netti a stagione, bonus esclusi, ma la Juve non ha ancora l'accordo col Napoli".