Anthony Martial attaccante classe 1995 attualmente in prestito al Siviglia ma di proprietà del Manchester United era stato accostato spesso alla Juventus. Stando però a quando riferisce ESPN il giocatore potrebbe fare ritorno in Premier League. Lo United potrebbe utilizzarlo come pedina di scambio con il Tottenham per arrivare ad Harry Kane. Si capirà di più sul possibile affare però soltanto nelle prossime settimane.