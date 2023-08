Lalo ha corteggiato a lungo il centrocampista ivoriano Frank, in rottura e fuori dai piani del Barcellona di Xavi. Con l'arrivo di Cristiano Giuntoli i bianconeri avevano anche raggiunto un accordo di massima con il club catalano, l'affare si sarebbe potuto chiudere con un prestito con diritto di riscatto con prezzo fissato attorno ai 15 milioni. Sarebbe stato complesso però convincere il centrocampista che poco gradiva il ritorno in Serie A, dopo l'esperienza con il Milan. Ora però l'Arabia spinge e il giocatore potrebbe scegliere di accasarsi nel campionato.Il Tottenham anche aveva mostrato interesse, destinazione gradita dal giocatore, che avrebbe apprezzato la Premier League. Dalla Spagna però sia Relevo che The Athletic riferiscono che l'avanza e avrebbe aperto al trasferimento nella Saudi Pro League. Al giocatore un triennale e al Barcellona 15 milioni. Parti vicine.