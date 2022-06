Il caso Morata sta tenendo in apprensione non solo i tifosi bianconeri, ma anche i dirigenti della Continassa, impegnati su diversi fronti di mercato. Il futuro dello spagnolo è ancora del tutto incerto e proprio per questo, la Juve ha messo nel mirino quelle che potrebbero essere le alternative valide per soperrire all'eventuale partenza dello spagnolo. Uno dei profili finiti sulla lista dei desideri è il Cholito Simeone che però, sembra non convincere pienamente le idee di Massimiliano Allegri, facendo calare di conseguenza le sue quotazioni per un possibile approdo all'ombra della Mole.