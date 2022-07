Lacontinua a seguire il difensore senegalese delKalidouper rinforzare il reparto difensivo. Il contratto del difensore scade nel 2023 ed ha rifiutato la prima offerta di rinnovo dal Napoli. Tuttavia stando a quanto rivelato da SportMediaset il senegalese vorrebbe giocare in, anche se al momento non avrebbe offerte non vorrebbe trasferirsi alla Juventus per il forte legame con i tifosi del Napoli.