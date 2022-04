La Juventus dovrà sicuramente rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Stando a quanto riporta Football Insider per accaparrarsi Aurelien Tchouameni ci sarà un vero e proprio testa a testa in estate tra Manchester City e Real Madrid. I Citizen avrebbero uno spazio libero visto l'addio di Fernandinho e cercheranno di rimpiazzarlo.