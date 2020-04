La Juventus lo seguiva già ai tempi del Molde, ora è esploso senza freni e portarlo a Torino, al giorno d’oggi, è più difficile. Il soggetto in questione è chiaramente Erling Braut Haaland, passato a gennaio dal Salisburgo al Borussia Dortmund per 45 milioni complessivi, tra clausola e commissioni. Scelta dettata dalla voglia di porsi all’interno di un progetto che poteva garantirgli titolarità e centralità, e così è stato. Oggi è più difficile arrivare all’attaccante norvegese classe 2000 perché la concorrenza è di primo livello: secondo Ok Diario, le principali pretendenti sono Real Madrid e Paris Saint-Germain.