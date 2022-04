La Juventus ha a lungo conquistato l'ex terzino della Roma Emerson Palmieri. Il giocatore è attualmente in forza al Lione, ma stando a quanto riporta The Sun non avrebbe intenzioni di lasciare il club francese. Il giocatore è in prestito in Ligue 1 dal Chelsea ma si sarebbe trovato molto bene a Lione tanto da volerci rimanere.