Tra i profili di cui si è parlato per l'attacco della Juventus, anche il nome di Stephan El Shaarawy è stato passato in rassegna. L'esterno azzurro, che ora gioca in Cina, sta spingendo per il ritorno in Italia e la Juventus avrebbe rappresentato un'opzione. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, però, sul giocatore sembra esserci stato un ritorno di fiamma della Roma, il club che lo ha ceduto la scorsa estate.