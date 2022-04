1









La Juventus sembrava fosse interessata a Darwin Nunez: attaccante del Benfica. I bianconeri non erano i soli ad essere interessati al giocatore e ci sarebbe stata la concorrenza di molti altri top club da battere. Tuttavia stando a quanto riporta El Mundo Deportivo i portoghesi chiederebbero non meno di 80 milioni di euro per la cessione del giocatore, cifra che metterebbe i bianconeri fuorigioco. La Juventus infatti aveva speso già una cifra molto simile per acquistare Dusan Vlahovic a gennaio.