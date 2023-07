Nelle settimane precedenti il nome di Domenico Berardi è stato registrato sui taccuini della dirigenza bianconera, con l'esterno del Sassuolo che sembrava essere un obbiettivo concreto. Sembrava, appunto, perchè in queste ore la pista pare essersi raffreddata per l'elevata richiesta del club emiliano, il quale pretende almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire.