Come racconta il Corriere dello Sport, la priorità assoluta per il Napoli si chiama Giacomo, è lui l’uomo che indirizza qualsiasi altra scelta - persino quella del centrocampista - perché un investimento del genere finisce per essere persino condizionante. E al Sassuolo, nella chiacchierata tra Adl e Carnevali, è stata esposta la vicenda in maniera trasparente: non potendo aggiungere Ounas come parziale contropartita tecnica, e non essendoci la volontà di forzare nelle pieghe dei propri conti, il Napoli s’impenna sino ai trentatré milioni di euro, il massimo che possa chiedere a se stesso e alle proprie finanze.